В оркестре с детства
Чем живёт и дышит детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии.
Источник: детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии
Екатерина Сентемова
журналист
12 марта 2025
12 марта 2025
В 2023 году детская школа искусств №2 Ижевска совместно с Удмуртской государственной филармонией выиграли грант в размере 5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря гранту и получилось реализовать идею создания детско-юношеского симфонического оркестра.
Художественным руководителем и дирижёром ДЮСО УР стал заслуженный деятель искусств Удмуртии Лев Накаряков. «Сусанин» пообщался с ним и узнал о работе оркестра, его достижениях и планах.
Художественным руководителем и дирижёром ДЮСО УР стал заслуженный деятель искусств Удмуртии Лев Накаряков. «Сусанин» пообщался с ним и узнал о работе оркестра, его достижениях и планах.
Первый набор
Осенью 2023 года состоялись прослушивания юных дарований, которые пожелали стать частью детско-юношеского оркестра Удмуртии.
Источник: ИА «Сусанин»
«Это новый опыт. Я до этого никогда в оркестрах не играла, и мне захотелось попробовать что-то новое», — поделилась ученица 7 класса Специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Ижевска Таисия Мачхина.
Ребят оценивали опытные музыканты из оркестров Москвы. В числе критериев было умение читать ноты, исполнять произведения определённого уровня сложности и «музыкальность» — ощущение музыки, фразы и понимание того, что кандидаты играют.
«Это очень интересный опыт — поиграть в оркестре, чтобы каждый инструмент не звучал по отдельности, а музыка получилась единой, целостной», — рассказала студентка первого курса Республиканского музыкального колледжа Ижевска Элина Столбова.
В результате было отобрано 45 подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 22 лет, и оркестр официально начал свою историю.
Ребят оценивали опытные музыканты из оркестров Москвы. В числе критериев было умение читать ноты, исполнять произведения определённого уровня сложности и «музыкальность» — ощущение музыки, фразы и понимание того, что кандидаты играют.
«Это очень интересный опыт — поиграть в оркестре, чтобы каждый инструмент не звучал по отдельности, а музыка получилась единой, целостной», — рассказала студентка первого курса Республиканского музыкального колледжа Ижевска Элина Столбова.
В результате было отобрано 45 подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 22 лет, и оркестр официально начал свою историю.
Репетиции
Источник: ИА «Сусанин»
Оркестр репетирует только раз в неделю — каждую субботу. Ребят поделили на 3 группы в зависимости от инструментов, на которых они играют: струнные инструменты, деревянные, а также медные и ударные инструменты. Сначала музыканты по группам вместе с кураторами разучивают партии, а затем на сводных репетициях соединяют всё воедино. Художественный руководитель и дирижёр ДЮСО УР Лев Накаряков отмечает, что сыгранность у них появляется не сразу.
«Это происходит на групповых репетициях, где они не только играют на своём инструменте, но и слышат, что происходит вокруг. Следующий этап — во время сводной репетиции всех групп, когда ребята слышат фактуру произведения. Я их часто прошу послушать, на каком инструменте играет мелодия. Все начинают прислушиваться и понимают, что в оркестре есть не только их партия, а происходит что-то ещё», — пояснил Лев Накаряков.
Член ДЮСО Удмуртии, студентка Республиканского музыкального колледжа Ижевска Элина Столбова рассказала, что сыграться было сложно, но со временем, когда все привыкли друг к другу, стало получаться, и появился результат.
«Это происходит на групповых репетициях, где они не только играют на своём инструменте, но и слышат, что происходит вокруг. Следующий этап — во время сводной репетиции всех групп, когда ребята слышат фактуру произведения. Я их часто прошу послушать, на каком инструменте играет мелодия. Все начинают прислушиваться и понимают, что в оркестре есть не только их партия, а происходит что-то ещё», — пояснил Лев Накаряков.
Член ДЮСО Удмуртии, студентка Республиканского музыкального колледжа Ижевска Элина Столбова рассказала, что сыграться было сложно, но со временем, когда все привыкли друг к другу, стало получаться, и появился результат.
Лев Накаряков заявляет, что для него самое сложное в работе с детьми — это дополнять их психологию.
Источник: Удмуртская государственная филармония
Он учит музыкантов, находясь на сцене, не закрываться в себе и своей партии, а постоянно ощущать, как играют коллеги, что происходит в другой партии, и понимать, где мелодия.
«Навыки сольного артиста никуда не денутся, но я дополняю их именно психологией артиста оркестра, в любом случае, это им понадобится. Часть детей, возможно, продолжит свое музыкальное обучение и будет играть в профессиональных оркестрах», — комментирует дирижёр.
Он признался, что на сводных репетициях ему нужно постоянно держать внимание юных музыкантов. Если этого не делать, то ребята начинают отвлекаться или у них рассеивается внимание, из-за чего впоследствии страдает качество.
«Навыки сольного артиста никуда не денутся, но я дополняю их именно психологией артиста оркестра, в любом случае, это им понадобится. Часть детей, возможно, продолжит свое музыкальное обучение и будет играть в профессиональных оркестрах», — комментирует дирижёр.
Он признался, что на сводных репетициях ему нужно постоянно держать внимание юных музыкантов. Если этого не делать, то ребята начинают отвлекаться или у них рассеивается внимание, из-за чего впоследствии страдает качество.
Источник: ИА «Сусанин»
«С моей стороны, помимо музыкальных вещей, я должен постоянно привлекать их внимание. Во-первых, нужны эмоции, я не должен быть амёбой, нужно держать интонацию. Также, я надеюсь, что у меня получается говорить с юмором и преподносить профессиональные вещи таким образом, чтобы это было им интересно. Если что-то рассказывать немножко с юмором, то дети сразу всё запоминают», — поделился дирижёр ДЮСО Удмуртии Лев Накаряков.
Художественный руководитель рассказал, что любит задавать музыкантам разные вопросы, часто глупые, чтобы они начали над ними думать и вовлекаться в процесс. Ещё дирижёр старается не зацикливать свое внимание на ком-то одном, а давать указания всем членам оркестра параллельно, чтобы никто не скучал.
В результате упорной работы музыкантов, преподавателей и дирижёра к лету 2024 года оркестр смог достичь хорошей сыгранности.
Художественный руководитель рассказал, что любит задавать музыкантам разные вопросы, часто глупые, чтобы они начали над ними думать и вовлекаться в процесс. Ещё дирижёр старается не зацикливать свое внимание на ком-то одном, а давать указания всем членам оркестра параллельно, чтобы никто не скучал.
В результате упорной работы музыкантов, преподавателей и дирижёра к лету 2024 года оркестр смог достичь хорошей сыгранности.
Произведения
Произведения
Источник: ИА «Сусанин»
При создании детско-юношеского симфонического оркестра планировалось, что музыканты будут исполнять произведения удмуртских классиков. Поэтому Лев Накаряков весь год тщательно подбирал музыкальный репертуар и переделывал некоторые произведения для симфонического оркестра. К примеру, такая работа была проделана с произведениями Петра Ильича Чайковского. У композитора есть сборник пьес для фортепиано под названием «Детский альбом», ряд произведений из него были переделаны на оркестр.
За сезон ДЮСО Удмуртии изучил 14 произведений:
- пять пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Утренняя молитва», «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая грёза», «Баба Яга» и «Мазурка»;
- романс «Весна» П. И. Чайковского и Алексея Плещева;
- «Ave Maria» Франца Шуберта;
- «Венгерский танец №5» Иоганнеса Брамса;
- романс «Островок» Сергея Рахманинова и Константина Бальмонта;
- «Либертанго» Астора Пьяццоллы;
- «Ария для тромбона» Германа Корепанова;
- «Танец Вакузё» Юрия Толкача;
- «Попурри на темы удмуртских народных песен» Льва Накарякова.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра Лев Накаряков признался, что больше всего ему понравилось исполнять с детско-юношеским симфоническим оркестром Удмуртии «Венгерский танец №5». А у ребят любимым произведением стал «Танец Вакузё».
«У меня два самых любимых произведения — это «Попурри» и «Танец Вакузё». Они, наверное, самые сложные были, зато весёлые и энергичные», — поделилась член ДЮСО Таисия Мачхина.
«У меня два самых любимых произведения — это «Попурри» и «Танец Вакузё». Они, наверное, самые сложные были, зато весёлые и энергичные», — поделилась член ДЮСО Таисия Мачхина.
Выступления
Выступления
Источник: Удмуртская государственная филармония
После того как в Удмуртии появился свой детско-юношеский симфонический оркестр, была поставлена цель — достойно выступить на презентации оркестра в рамках фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). Поэтому с конца 2023 года до июля 2024 года юных музыкантов готовили к этому концерту.
Когда весной 2024 года появилась информация, что оркестр приглашают в Москву для участия во втором фестивале юношеских оркестров мира (6+), планка поднялась. В результате 16 августа ДЮСО УР выступил в парке, и этот концерт подвёл итог упорной работы коллектива.
«Ощущения были незабываемые. Такой дружный коллектив. Все играют, все всё понимают, все друг друга слушают. Мне всё очень понравилось», — поделилась студентка первого курса Республиканского музыкального колледжа Элина Столбова.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра Лев Накаряков рассказал, что его коллеги и знакомые музыканты отметили, что для такого малого количества репетиций дети выступили весьма неплохо.
«Выступить в парке «Зарядье» — это большая честь, это весьма круто. Если нас приглашают на такое мероприятие, то, конечно же, отказываться не хочется. И, судя по отзывам, всё получилось. А дети вообще все были в восторге, когда мы ехали обратно, у всех горели глаза», — заявил Лев Накаряков.
Когда весной 2024 года появилась информация, что оркестр приглашают в Москву для участия во втором фестивале юношеских оркестров мира (6+), планка поднялась. В результате 16 августа ДЮСО УР выступил в парке, и этот концерт подвёл итог упорной работы коллектива.
«Ощущения были незабываемые. Такой дружный коллектив. Все играют, все всё понимают, все друг друга слушают. Мне всё очень понравилось», — поделилась студентка первого курса Республиканского музыкального колледжа Элина Столбова.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра Лев Накаряков рассказал, что его коллеги и знакомые музыканты отметили, что для такого малого количества репетиций дети выступили весьма неплохо.
«Выступить в парке «Зарядье» — это большая честь, это весьма круто. Если нас приглашают на такое мероприятие, то, конечно же, отказываться не хочется. И, судя по отзывам, всё получилось. А дети вообще все были в восторге, когда мы ехали обратно, у всех горели глаза», — заявил Лев Накаряков.
Источник: Удмуртская государственная филармония
Замдиректора Специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Ижевска Татьяна Новикова отметила, что ребята вернулись из Москвы очень одухотворённые.
«Они молодцы. У них ноты улетели, а они наизусть играли. Я бегала, ноты собирала, переживала, как они играют, но оказалось, они все партии уже знают вдоль и поперёк», — поделилась наставник оркестра Татьяна Новикова.
За сезон дети не только достигли сыгранности, но и развили свои навыки и умения.
«Педагоги дают нам очень много, мы не стоим на месте и постоянно чему-то учимся. Также мы стали дружнее работать, коллектив стал сплочённее. Мне очень нравится, что мы все общаемся и дружно помогаем друг другу», — поделилась ученица Специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Ижевска Таисия Мачхина.
То, что юные музыканты растут в профессиональном плане, отмечают и их кураторы.
«Мне нравится, что есть результат. За год, что мы прошли вместе, дети выросли. Я смотрю, а первые скрипки уже вместе штрихи делают, пальчики проставляют, я уже даже не касаюсь этого. А раньше мы каждую нотку вместе разбирали», — рассказала куратор группы струнных инструментов ДЮСО УР Татьяна Новикова.
«Они молодцы. У них ноты улетели, а они наизусть играли. Я бегала, ноты собирала, переживала, как они играют, но оказалось, они все партии уже знают вдоль и поперёк», — поделилась наставник оркестра Татьяна Новикова.
За сезон дети не только достигли сыгранности, но и развили свои навыки и умения.
«Педагоги дают нам очень много, мы не стоим на месте и постоянно чему-то учимся. Также мы стали дружнее работать, коллектив стал сплочённее. Мне очень нравится, что мы все общаемся и дружно помогаем друг другу», — поделилась ученица Специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Ижевска Таисия Мачхина.
То, что юные музыканты растут в профессиональном плане, отмечают и их кураторы.
«Мне нравится, что есть результат. За год, что мы прошли вместе, дети выросли. Я смотрю, а первые скрипки уже вместе штрихи делают, пальчики проставляют, я уже даже не касаюсь этого. А раньше мы каждую нотку вместе разбирали», — рассказала куратор группы струнных инструментов ДЮСО УР Татьяна Новикова.
Новый сезон
Новый сезон
Источник: ИА «Сусанин»
В 2025 году Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии вошёл в состав Удмуртской государственной филармонии. И так как оркестр немного поредел, потребовались новые музыканты.
«Некоторые дети уехали поступать в другие города, у других было что-то ещё, но такого, что «Мы больше не будем у вас играть», такого не было. Просто по разным объективным причинам дети ушли», — пояснил художественный руководитель и дирижёр ДЮСО Удмуртии Лев Накаряков.
Второй набор в оркестр прошёл в январе 2025 года. Прослушивание провели эксперты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». В результате было набрано около 20 юных музыкантов. Теперь в оркестре играют больше 50 человек.
«Некоторые дети уехали поступать в другие города, у других было что-то ещё, но такого, что «Мы больше не будем у вас играть», такого не было. Просто по разным объективным причинам дети ушли», — пояснил художественный руководитель и дирижёр ДЮСО Удмуртии Лев Накаряков.
Второй набор в оркестр прошёл в январе 2025 года. Прослушивание провели эксперты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». В результате было набрано около 20 юных музыкантов. Теперь в оркестре играют больше 50 человек.
Источник: Удмуртская государственная филармония
«Юрий Башмет очень многое делает для музыкальной культуры в России, в том числе для всех детских и юношеских оркестров. Попасть на его орбиту — это вообще прекрасно. Что касается этого сезона, в принципе, сейчас оркестр официально под филармонией, и это не просто так», — прокомментировал Лев Накаряков.
Теперь дети будут осваивать навыки ансамблевого исполнительства в тесном контакте с профессиональными музыкантами Государственного симфонического оркестра Удмуртии.
У нового состава детско-юношеского симфонического оркестра уже прошли две первые репетиции. Кураторы групп отмечают, что в первое время всем будет непросто, но ребята, которые играют в оркестре с 2023 года, с радостью помогают новым коллегам.
Теперь дети будут осваивать навыки ансамблевого исполнительства в тесном контакте с профессиональными музыкантами Государственного симфонического оркестра Удмуртии.
У нового состава детско-юношеского симфонического оркестра уже прошли две первые репетиции. Кураторы групп отмечают, что в первое время всем будет непросто, но ребята, которые играют в оркестре с 2023 года, с радостью помогают новым коллегам.
Источник: ИА «Сусанин»
«С новенькими всегда тяжелее, потому что они в оркестре первый раз сидят и не знают систему. А те, кто уже играл, они теперь мне помогают. В принципе с музыкантами всегда легко работать, особенно с детишками, которые хотели сюда пройти. У них есть цель и горят глаза, поэтому хочется давать им информацию. Ты сказал один раз, а они уже делают», — поделилась куратор группы струнных инструментов ДЮСО УР Татьяна Новикова.
Юные музыканты воодушевлены началом нового сезона и готовы к новым свершениям.
«Репетиции только начались, долгий период времени их не было, поэтому сейчас мы только-только включаемся в работу. Видно, что новые члены оркестра стараются. Думаю, скоро у нас всё получится и всё будет красиво», — сказала скрипачка Элина Столбова.
Юные музыканты воодушевлены началом нового сезона и готовы к новым свершениям.
«Репетиции только начались, долгий период времени их не было, поэтому сейчас мы только-только включаемся в работу. Видно, что новые члены оркестра стараются. Думаю, скоро у нас всё получится и всё будет красиво», — сказала скрипачка Элина Столбова.
Планы
Планы
Источник: ИА «Сусанин»
Уже известно, что детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии вновь выступит на 68-м фестивале искусств «На родине П. И. Чайковского» (0+) в 2025 году. Зрители смогут услышать в исполнении юных музыкантов новые произведения.
«Чайковский — очень сложный композитор, не все его произведения могут сыграть дети, так как ноты написаны для взрослых. Я уже раздал ноты знаменитого «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик», надеюсь, что за полгода мы его тихонечко сделаем, потому что это очень красивая и популярная музыка. Может, что-то ещё у Чайковского поиграем, я подумаю, но он действительно сложный для детей», — отметил художественный руководитель и дирижёр ДЮСО Удмуртии Лев Накаряков.
А осенью 2025 года оркестр отправится на первые гастроли по городам Удмуртии.
«В музыкальном плане будет сложно, но мы будем стараться. Если в прошлом сезоне у нас было 14 произведений в репертуаре, то в этом сезоне добавятся новые. Главное, чтобы было что играть, а там разберёмся», — заявил Лев Накаряков.
«Чайковский — очень сложный композитор, не все его произведения могут сыграть дети, так как ноты написаны для взрослых. Я уже раздал ноты знаменитого «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик», надеюсь, что за полгода мы его тихонечко сделаем, потому что это очень красивая и популярная музыка. Может, что-то ещё у Чайковского поиграем, я подумаю, но он действительно сложный для детей», — отметил художественный руководитель и дирижёр ДЮСО Удмуртии Лев Накаряков.
А осенью 2025 года оркестр отправится на первые гастроли по городам Удмуртии.
«В музыкальном плане будет сложно, но мы будем стараться. Если в прошлом сезоне у нас было 14 произведений в репертуаре, то в этом сезоне добавятся новые. Главное, чтобы было что играть, а там разберёмся», — заявил Лев Накаряков.
Источник: ИА «Сусанин»