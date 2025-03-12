В оркестре с детства

В 2023 году детская школа искусств №2 Ижевска совместно с Удмуртской государственной филармонией выиграли грант в размере 5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря гранту и получилось реализовать идею создания детско-юношеского симфонического оркестра.

Художественным руководителем и дирижёром ДЮСО УР стал заслуженный деятель искусств Удмуртии Лев Накаряков. «Сусанин» пообщался с ним и узнал о работе оркестра, его достижениях и планах.