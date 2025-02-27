Ижевск несбывшийся

Бурно развивающийся в XX веке Ижевск стал таким, каким мы его знаем, сложившись из множества градостроительных решений. Пазл города мог собраться в иную картину — с микрорайоном «Старый аэропорт» за Северным кладбищем, второй плотиной на Ижевском пруду и театром на месте Михайловского собора.

Расскажем о нескольких проектах, оставшихся на бумаге, остановленных на полпути, а также воплощённых в других точках времени и городского пространства.