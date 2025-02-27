Ижевск несбывшийся
Нереализованные проекты советских градостроителей
Юрий Абашев
журналист
журналист
27 февраля 2024 года
Бурно развивающийся в XX веке Ижевск стал таким, каким мы его знаем, сложившись из множества градостроительных решений. Пазл города мог собраться в иную картину — с микрорайоном «Старый аэропорт» за Северным кладбищем, второй плотиной на Ижевском пруду и театром на месте Михайловского собора.
Расскажем о нескольких проектах, оставшихся на бумаге, остановленных на полпути, а также воплощённых в других точках времени и городского пространства.
Расскажем о нескольких проектах, оставшихся на бумаге, остановленных на полпути, а также воплощённых в других точках времени и городского пространства.
Вторая плотина
Долгие годы Ижевский пруд имел производственное значение, питая заводские силовые турбины и являясь судоходной артерией. У столь важного инструмента имелись минусы — зависимость от природного и человеческого влияния. Так, в начале 1930-х годов на протяжении двух лет наблюдалось большое обмеление городского пруда, грозящее всему, что так или иначе завязано на его полноводности.
В «Ижевской правде» в начале октября 1931 года появилась статья с заголовком «Ижевский пруд мелеет». В ней не только описывалось данное явление, но и предлагались разные варианты решения проблемы.
В «Ижевской правде» в начале октября 1931 года появилась статья с заголовком «Ижевский пруд мелеет». В ней не только описывалось данное явление, но и предлагались разные варианты решения проблемы.
«Ижевская правда» от 4 октября 1931 года
Для увеличения объёма пруда, автор предлагал копить весенние паводковые воды. Эта задумка требовала увеличить высоту действующей плотины, либо построить вторую, создав тем самым два Ижевских пруда.
Новая плотина предполагалась в месте впадения в пруд реки Пазелинки. В результате протяжение нового пруда достигло бы 30 километров, превзойдя ёмкость первого в пять раз.
Подпитываясь водами младшего, старший пруд мог держать уровень воды на достаточно высоком уровне, обеспечивая максимальную производительность турбин и судоходства.
Новая плотина предполагалась в месте впадения в пруд реки Пазелинки. В результате протяжение нового пруда достигло бы 30 километров, превзойдя ёмкость первого в пять раз.
Подпитываясь водами младшего, старший пруд мог держать уровень воды на достаточно высоком уровне, обеспечивая максимальную производительность турбин и судоходства.
Это сооружение могло стать основой для первого моста через могучий Ижевский пруд, но идея не получила реализации. Вместо создания второй плотины руководство города пошло по более рациональному пути — реконструкции уже действующей.
Храм культуры
Рука об руку с промышленной революцией шла культурная. Ижевск времён 20-30-х годов прошлого века по современным меркам на культурную столицу Поволжья не тянул. Нехватка учреждений культуры решалась порой неоднозначно. Ранее «Сусанин» рассказывал о строительстве столь нужного для горожан большого клуба (ныне Русский драмтеатр) и вырубке для этого значительной части сада Профсоюзов напротив собора Невского.
Церкви тоже становились объектом культурной реновации. После сноса ряда ижевских храмов на их месте планировалось возвести очаги культуры.
В 1937 году начался снос Михайловского собора. В рамках проекта реконструкции Красной, а ныне Центральной, площади на месте церкви должен был появиться Государственный театр Удмуртии.
Церкви тоже становились объектом культурной реновации. После сноса ряда ижевских храмов на их месте планировалось возвести очаги культуры.
В 1937 году начался снос Михайловского собора. В рамках проекта реконструкции Красной, а ныне Центральной, площади на месте церкви должен был появиться Государственный театр Удмуртии.
Проект Государственного театра на месте Михайловского собора
Источник: ЦГА УР
В июле 1937 года в «Удмуртской правде» рисовалась картина будущего:
Предполагался перенос административного центра в район современной Центральной площади, строительство эспланады от Дома правительства к пруду. Государственный театр на месте Михайловского собора должен был стать основным элементом ансамбля новой площади. Однако к строительству театра приступить не успели — началась Великая Отечественная война. Уже после её окончания черты проекта Государственного театра Удмуртии можно увидеть в воплощённой реконструкции ДК «Машиностроителей» (Русский драмтеатр).
Предполагался перенос административного центра в район современной Центральной площади, строительство эспланады от Дома правительства к пруду. Государственный театр на месте Михайловского собора должен был стать основным элементом ансамбля новой площади. Однако к строительству театра приступить не успели — началась Великая Отечественная война. Уже после её окончания черты проекта Государственного театра Удмуртии можно увидеть в воплощённой реконструкции ДК «Машиностроителей» (Русский драмтеатр).
«Удмуртская правда» от 16 июля 1937 года
В огне войны сгорели и планы по строительству кинотеатра на месте Троицкой церкви. Его здание рассчитывалось на 250 мест. Открытие намечалось на конец 1941 года.
«Удмуртская правда» от 31 января 1941 года
Аэропорт при кладбище
В 1940 году основной ижевский аэродром базировался в Пирогово. В это время шла подготовка к запуску пассажирской линии «Ижевск-Казань-Москва», а также внутриреспубликанских перевозок. При этом сам аэродром уже не соответствовал стоящим перед ним задачам.
Из постановления Совнаркома УАССР об использовании территории Ижевского аэродрома
Источник: ЦГА УР
В 1940-1941 годах решался вопрос о переносе городского аэродрома из Пирогово на новое место. Авиаторы настаивали на полях совхоза «Пятилетка» за Восточным посёлком, рельеф которых позволял организовать взлётно-посадочную полосу. Но Горсовет этого мнения не поддержал.
Исполком постановил выделить землю за Северным кладбищем, неподалёку от стоящего там крольчатника. Командир ижевского авиазвена писал председателю СНК УАССР Андрею Тронину, что «рельеф местности здесь неспокойный и на оборудование лётного поля потребуется много средств и времени». Против участка за Северным кладбищем выступила и аэродромная служба.
Исполком постановил выделить землю за Северным кладбищем, неподалёку от стоящего там крольчатника. Командир ижевского авиазвена писал председателю СНК УАССР Андрею Тронину, что «рельеф местности здесь неспокойный и на оборудование лётного поля потребуется много средств и времени». Против участка за Северным кладбищем выступила и аэродромная служба.
К началу Великой Отечественной войны решение о переносе аэродрома ещё «висело в воздухе». Для авиаперевозок продолжали использовать старый аэродром в Пирогово.
Мнение авиаторов, высказанное в 1940 году, победило, и 8 июля 1944 года новый ижевский аэропорт был открыт на бывших полях совхоза «Пятилетка». Сегодня территория этой воздушной гавани входит в черту города и образует микрорайон «Старый аэропорт».
Мнение авиаторов, высказанное в 1940 году, победило, и 8 июля 1944 года новый ижевский аэропорт был открыт на бывших полях совхоза «Пятилетка». Сегодня территория этой воздушной гавани входит в черту города и образует микрорайон «Старый аэропорт».
Вынос заводов
Статус города-завода наложил на Ижевск свой отпечаток. Ещё с дореволюционных времён предприятия, фабрики и заводики здесь были на каждом шагу. На базе относительно мелкотоварных оружейных и металлургических производств после революции начали расти советские промышленные гиганты: Мотозавод, завод Редуктор, производство ружей и так далее.
Всё это обилие предприятий, работающих в черте города, вело к загрязнению окружающей среды. Осознание происходящего росло вместе с общим развитием общества, и о чистоте воздуха начали задумываться ещё до войны.
Всё это обилие предприятий, работающих в черте города, вело к загрязнению окружающей среды. Осознание происходящего росло вместе с общим развитием общества, и о чистоте воздуха начали задумываться ещё до войны.
Строительство Мотозавода
Чугунолитейный завод на улице Кирова
Пивоваренный завод у Ижевского пруда
Выдержки из задания по благоустройство города на период третей пятилетки (1938-1942 годы).
Источник: ЦГА УР
Третий план развития народного хозяйства сулил Ижевску привлекательную перспективу выноса за черту города ряда промышленных предприятий: пивоваренный завод на набережной, пуговичную фабрику на улице Горького и завод ковкого чугуна на улице Кирова (будущее ПО «Редуктор»).
Кроме того, планировалось прекратить развитие Мотозавода, выросшего на базе бывшей фабрики Березина и захватывающего всё больше территории между улицами Горького и Карла Маркса. Предприятие должны были вывести на новую площадку.
Реализация третьей пятилетки отводилась на 1938-1942 годы. Начало Великой Отечественной войны вмешалось в планы мирного строительства. Предприятия, намеченные к переносу, в роковые годы укоренились на своих площадях, продолжилось их расширение и модернизация. Город и по сей день хранит в своём историческом центре градообразующие предприятия.
Кроме того, планировалось прекратить развитие Мотозавода, выросшего на базе бывшей фабрики Березина и захватывающего всё больше территории между улицами Горького и Карла Маркса. Предприятие должны были вывести на новую площадку.
Реализация третьей пятилетки отводилась на 1938-1942 годы. Начало Великой Отечественной войны вмешалось в планы мирного строительства. Предприятия, намеченные к переносу, в роковые годы укоренились на своих площадях, продолжилось их расширение и модернизация. Город и по сей день хранит в своём историческом центре градообразующие предприятия.