Футболисты «Барселоны» потерпели крупнейшее поражение за 74 года

Встреча с «Баварией» закончилась со счётом 8:2.





Лиссабон. Португалия. Футболисты «Барселоны» проиграли «Баварии» со счётом 8:2 в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов. Испанская команда впервые за 74 года потерпела такое разгромное поражение. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Первый мяч в створ ворот «Барселоны» забил Томас Мюллер на четвёртой минуте. Каталонцы тут же отыгрались голом Давида Альбы на седьмой минуте. С 21 по 31 минуты баварцы забили три мяча. Отличились: Иван Перишич, Серж Гнабри, Томас Мюллер.

В конце первого тайма «Барселона» забила свой последний гол. Далее начался разгром. «Бавария» довела счёт до 8 очков в свою пользу. Отличились: Йозуа Киммих, Роберт Левандовский, Филиппе Коутиньо оформил дубль.

В последний раз каталонский клуб пропустил восемь мячей в 1946 году в матче с «Севильей». Тогда игра закончилась со счётом 0:8.