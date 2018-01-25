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      МОК рассекретил критерии, по которым отказал российским спортсменов в приглашении на Олимпиаду

      19:22, 25 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:22, 25 января, 2018
      Евгений Кандаков
      454
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#биатлон\n#лыжи\n#МОК\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      454
      0

      Всего возможных причин названо 17.  

      Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет разъяснил, по каким критериям принимал решение о приглашении тех или иных российских спортсменов в Пхёнчхан. Как пишет russian.rt.com, в МОК заявили, что всего таких оснований 17

      Так, на Олимпиаду не стали приглашать спортсменов, которые упоминались в докладе Макларена, ранее нарушали антидопинговые правила, фигурируют в списке «Дюшес» и электронной базе данных московской антидопинговой лаборатории с 2012 года по август 2015-го. 

      Кроме того, в Зимних Олимпийских играх 2018 года не примут участие те атлеты, у которых выявлен подозрительный стероидный профиль, которые уклонялись от внесоревновательного допинг-контроля или не сдали определённое количество допинг-проб.   

      В минувший вторник, 23 января, стало известно, что МОК не включил в списки приглашенных к участию в Зимних Олимпийских играх-2018 биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и ряд других спортсменов. Все они ни разу за свою карьеру не были замешаны в допинг-скандалах.

      Возмущение по поводу такого решения выразили даже некоторые потенциальные конкуренты россиян на Олимпиаде. Так, французский биатлонист Симон Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах.

      19:22, 25 января, 2018
      Евгений Кандаков
      454
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#биатлон\n#лыжи\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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