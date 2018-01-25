МОК рассекретил критерии, по которым отказал российским спортсменов в приглашении на Олимпиаду

Всего возможных причин названо 17.

Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет разъяснил, по каким критериям принимал решение о приглашении тех или иных российских спортсменов в Пхёнчхан. Как пишет russian.rt.com, в МОК заявили, что всего таких оснований 17.

Так, на Олимпиаду не стали приглашать спортсменов, которые упоминались в докладе Макларена, ранее нарушали антидопинговые правила, фигурируют в списке «Дюшес» и электронной базе данных московской антидопинговой лаборатории с 2012 года по август 2015-го.

Кроме того, в Зимних Олимпийских играх 2018 года не примут участие те атлеты, у которых выявлен подозрительный стероидный профиль, которые уклонялись от внесоревновательного допинг-контроля или не сдали определённое количество допинг-проб.

В минувший вторник, 23 января, стало известно, что МОК не включил в списки приглашенных к участию в Зимних Олимпийских играх-2018 биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и ряд других спортсменов. Все они ни разу за свою карьеру не были замешаны в допинг-скандалах.

Возмущение по поводу такого решения выразили даже некоторые потенциальные конкуренты россиян на Олимпиаде. Так, французский биатлонист Симон Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах.