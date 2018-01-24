Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

Французский биатлонист подчеркнул, что «правила должны быть одинаковыми для всех».

Париж. Франция. Известный французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал отказ Международного Олимпийского комитета пригласить на Олимпиаду в Пхёнчхане Антона Шипулина и других спортсменов, в отношении которых не выявлено фактов использования допинга. Об этом пишет russian.rt.com со ссылкой на ИноТВ и sports.fr.

В истории с отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты, считает французский спортсмен. По мнению Симона Фуркада, в случае допинговых скандалов «правила должны быть одинаковыми для всех». Однако по отношению к российским спортсменам МОК ведет себя несправедливо. «Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне», - заявил спортсмен.

Также он посетовал, что из-за отстранения россиян уровень соревнований будет ниже традиционного для олимпийских стартов.

«Нужно наказать тех, кто в этом замешан, но нельзя указывать пальцем на всю нацию. Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло; если существует государственная система допинга, а я ничего плохого не сделал, то я бы считал, что меня ущемляют и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребёнку», - подытожил свою точку зрения Симон Фуркад.

Напомним, он является старшим братом другого известного французского биатлониста Мартена Фуркада. Симон Фуркад - участник трех зимних Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, трёхкратный чемпион мира по летнему биатлону.

Также на отстранение Антона Шипулина отреагировала жена спортсмена. В своем instagram Луиза Шипулина оставила следующий пост: «Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть», - написала супруга лидера сборной России по биатлону.

Добавим, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле надеются на то, что ситуация с отстранением российских спортсменов от участия в Олимпийских играх постепенно прояснится. Также он отметил, что контакты с Международным Олимпийским комитетом осуществляются в ограниченном режиме.

В минувший вторник, 23 января, стало известно, что МОК не включил в списки приглашенных к участию в Зимних Олимпийских играх-2018 биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова. Также комитет запретил болельщикам проносить на трибуны российские флаги.