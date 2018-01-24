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      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:19, 24 января, 2018
      Евгений Кандаков
      941
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#биатлон\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: instagram.com/shipulina_luiza
      941
      0

      Французский биатлонист подчеркнул, что «правила должны быть одинаковыми для всех».

      Париж. Франция. Известный французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал отказ Международного Олимпийского комитета пригласить на Олимпиаду в Пхёнчхане Антона Шипулина и других спортсменов, в отношении которых не выявлено фактов использования допинга. Об этом пишет russian.rt.com со ссылкой на ИноТВ и sports.fr. 

      В истории с отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты, считает французский спортсмен. По мнению Симона Фуркада, в случае допинговых скандалов «правила должны быть одинаковыми для всех». Однако по отношению к российским спортсменам МОК ведет себя несправедливо. «Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне», - заявил спортсмен. 

      Также он посетовал, что из-за отстранения россиян уровень соревнований будет ниже традиционного для олимпийских стартов. 

      «Нужно наказать тех, кто в этом замешан, но нельзя указывать пальцем на всю нацию. Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло; если существует государственная система допинга, а я ничего плохого не сделал, то я бы считал, что меня ущемляют и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребёнку», - подытожил свою точку зрения Симон Фуркад.   

      Напомним, он является старшим братом другого известного французского биатлониста Мартена Фуркада. Симон Фуркад - участник трех зимних Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, трёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. 

      Также на отстранение Антона Шипулина отреагировала жена спортсмена. В своем instagram Луиза Шипулина оставила следующий пост:  «Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть», - написала супруга лидера сборной России по биатлону. 

      Добавим, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле надеются на то, что ситуация с отстранением российских спортсменов от участия в Олимпийских играх постепенно прояснится. Также он отметил, что контакты с Международным Олимпийским комитетом осуществляются в ограниченном режиме.   

      В минувший вторник, 23 января, стало известно, что МОК не включил в списки приглашенных к участию в Зимних Олимпийских играх-2018 биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова. Также комитет запретил болельщикам проносить на трибуны российские флаги.

      15:19, 24 января, 2018
      Евгений Кандаков
      941
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#биатлон\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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