На дом к Анастасии Ивлеевой приехали налоговики с проверкой

Москва. Деятельность блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой проверяет Федеральная налоговая служба. Как пишет Коммерсантъ, об этом сообщила директор «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина.

По ее мнению, звезде соцсетей грозит уголовная ответственность. Выездная проверка началась 26 декабря, поводом послужили материалы, поступившие из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, написала Мизулина в Telegram-канале.

По данным РЕН ТВ, проверяется период работы Ивлеевой с 2020 по 2023 годы. Также анонимный источник сообщил телеканалу, что весной 2023 года блогерша не погасила налоговую задолженность, что и стало основанием для повторной проверки.

Бурю негодования у многих общественных деятелей вызвала вечеринка, которую телеведущая устроила в одном из московских клубов 21 декабря. В ней приняли участие символически одетые Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Николай Васильев, который в итоге разделся полностью. Его вскоре арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Организаторша блистала на празднике драгоценным ожерельем, едва прикрывающим филейные части тела. Стоимость украшения оценили почти в 30 млн рублей.

После того, как фотографии с пати просочились в соцсети, ряд крупных компаний и СМИ заморозили контракты с Ивлеевой и некоторыми участниками скандального мероприятия. А артист и продюсер Александр Иншаков организовал подачу коллективного иска в суд. Он планирует взыскать с блогерши 1 млрд рублей и направить эти деньги на помощь инвалидам и семьям участников СВО.