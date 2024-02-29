Дагестанского депутата, замуровавшего квартиру женщины внутри ТЦ, могут исключить из партии

Дербент. Дагестан. Отделение «Единой России» в дагестанском Дербенте приняло решение приостановить членство в партии депутата и бизнесмена Ровшана Омарова. Причиной послужил скандал со строительством торгового центра вокруг жилой квартиры, передает «Рен ТВ».

По данным телеканала, предприниматель решил построить торговый центр на месте четырехквартирного одноэтажного дома. Одна из его жительниц отказалась продавать свою квартиру. Тогда Омаров снес стены строения и построил ТЦ вокруг ее «однушки», фактически замуровав женщину в ее жилье. При этом он имел разрешение лишь на перепланировку. Власти города совместно с «замурованной» жительницей подали иск в суд.

«В ситуации разбираются правоохранительные органы, которые должны дать объективную оценку. Политсоветом местного отделения «Единой России» принято решение приостановить членство в партии Ровшана Омарова до завершения разбирательств по уголовному делу», – написал в своем Telegram-канале глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов.