В Египте убили написавшего про элитную виллу тещи Зеленского журналиста

Хургада. Египет. Тело египетского журналиста Мохаммеда аль-Алави со следами побоев нашли в Хургаде. Репортер расследовал обстоятельства покупки роскошной виллы тещей президента Украины Владимира Зеленского, пишет Лента.ру со ссылкой на El Mostaqbal.

На теле Аль-Алави было найдены переломы и гематомы, а также закрытая черепно-мозговая травма. В полиции считают, что журналист был избит группой неизвестных.

Аль-Алави был автором статьи о покупке тещей Зеленского Ольгой Кияшко виллы в элитном курорте Эль-Гуна. Стоимость недвижимости могла составлять 4,8 млн долларов. Власти Украины и посольство в Египте эту информацию отрицают. По словам родственников репортера, после публикации в его адрес начали поступать угрозы.