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В Египте убили написавшего про элитную виллу тещи Зеленского журналиста

16:37, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Египте убили написавшего про элитную виллу тещи Зеленского журналиста
16:37, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
195
0
#Египет\n#Украина\n#расследования\n#недвижимость\n#Владимир Зеленский\n#семья\n#убийство\n#политика\n#общество\n#скандал\n#журналисты
Фото: pxhere.com
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Недвижимость оценили почти в 5 миллионов долларов.

Хургада. Египет. Тело египетского журналиста Мохаммеда аль-Алави со следами побоев нашли в Хургаде. Репортер расследовал обстоятельства покупки роскошной виллы тещей президента Украины Владимира Зеленского, пишет Лента.ру со ссылкой на El Mostaqbal.

На теле Аль-Алави было найдены переломы и гематомы, а также закрытая черепно-мозговая травма. В полиции считают, что журналист был избит группой неизвестных.

Аль-Алави был автором статьи о покупке тещей Зеленского Ольгой Кияшко виллы в элитном курорте Эль-Гуна. Стоимость недвижимости могла составлять 4,8 млн долларов. Власти Украины и посольство в Египте эту информацию отрицают. По словам родственников репортера, после публикации в его адрес начали поступать угрозы.

16:37, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
195
0
#Египет\n#Украина\n#расследования\n#недвижимость\n#Владимир Зеленский\n#семья\n#убийство\n#политика\n#общество\n#скандал\n#журналисты