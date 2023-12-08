Неприличный жест британской тележурналистки увидела многомиллионная аудитория

Позднее Марьям Мошири оправдалась тем, что вела счет на пальцах.
Лондон. Великобритания. К неприличному жесту прибегла в прямом эфире ведущая британского телеканала BBC (Би-би-си) Марьям Мошири. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Independent.
Инцидент произошел 6 декабря. Предположительно, перед началом трансляции тележурналистка показала средний палец своему собеседнику, находившемуся за кадром. В этот момент начался эфир, и жест ведущей увидела многомиллионная аудитория. Мошири поняла, что допустила оплошность, убрала руку и начала читать новости.
Позднее в соцсети женщина объяснила, что просто считала на пальцах и не хотела никого обидеть.
Отмечается, что стаж Марьям Мошири на телевидении составляет больше 20 лет.