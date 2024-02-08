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После выхода «Мастера и Маргариты» снявшую фильм студию оставят без госдотаций

14:27, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После выхода «Мастера и Маргариты» снявшую фильм студию оставят без госдотаций
14:27, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Россия\n#культура\n#Михаил Булгаков\n#кинематограф\n#финансы и деньги\n#скандал\n#кино\n#фильмы
Фото: pxhere.com
107
0

Решение об это принял совет Фонда кино.

Москва. Государственное финансирование проектов кинокомпании «Марс Медиа» будет сокращено. Именно она сняла вышедший недавно в прокат фильм «Мастер и Маргарита», пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника издания, совет Фонда кино лишил студию звания лидера отечественного кинопроизводства. Данный статус дает право на безвозвратное получение субсидий из госбюджета.

Фонд кино ранее профинансировал экранизацию романа Булгакова в пределах 600 млн рублей. Всего на реализацию проекта было израсходовано 1,2 млрд рублей. Кстати, фильм уже почти отбил в прокате вложенные средства, однако вызвал критику со стороны многих деятелей кинематографа. Одной из причин этого послужила позиция режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, открыто поддержавшего Украину после начала СВО.

Отмечается также, что Фонд кино может лишить госфинансирования кинокомпанию «Базелевс» режиссера Тимура Бекмамбетова, продавшего свою долю в ней и уехавшего из России после начала специальной военной операции на Украине.

14:27, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Россия\n#культура\n#Михаил Булгаков\n#кинематограф\n#финансы и деньги\n#скандал\n#кино\n#фильмы