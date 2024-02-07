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Генерал ФТС учинил пьяный дебош в Калининграде и подал в отставку

15:19, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Генерал ФТС учинил пьяный дебош в Калининграде и подал в отставку
15:19, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
189
0
#Калининград\n#таможня\n#гостиница\n#алкоголь\n#дебош\n#полиция\n#видео\n#отставка\n#скандал
Фото: pxhere.com
189
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Видео с инцидентом попало в сеть.

Калининград. Калининградская область. После пьяного дебоша один из высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) подал рапорт об увольнении. Об этом пишет со ссылкой на РБК Лента.ру.

По данным агентства, речь идет о начальнике Главного управления тылового обеспечения ФТС, генерал-лейтенанте Олеге Завгороднем. Заявление об уходе по собственному желанию он подал 6 февраля. 

Днем ранее, будучи в командировке в Калининграде, он с коллегой устроил пьяный дебош в отеле. Таможенники поскандалили с его сотрудниками и охраной. Генерала доставили в отдел полиции. Кадры оттуда с человеком, похожим на Завгороднего, лежащим на полу в наручниках, попали в интернет, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ФТС. 

15:19, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
189
0
#Калининград\n#таможня\n#гостиница\n#алкоголь\n#дебош\n#полиция\n#видео\n#отставка\n#скандал