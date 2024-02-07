Генерал ФТС учинил пьяный дебош в Калининграде и подал в отставку

Калининград. Калининградская область. После пьяного дебоша один из высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) подал рапорт об увольнении. Об этом пишет со ссылкой на РБК Лента.ру.

По данным агентства, речь идет о начальнике Главного управления тылового обеспечения ФТС, генерал-лейтенанте Олеге Завгороднем. Заявление об уходе по собственному желанию он подал 6 февраля.

Днем ранее, будучи в командировке в Калининграде, он с коллегой устроил пьяный дебош в отеле. Таможенники поскандалили с его сотрудниками и охраной. Генерала доставили в отдел полиции. Кадры оттуда с человеком, похожим на Завгороднего, лежащим на полу в наручниках, попали в интернет, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ФТС.