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      МОК не включил Шипулина, Устюгова и Ана в список участников Олимпиады

      14:53, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      14:53, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      424
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: pixabay.com
      424
      0

      Имен этих спортсменов нет в докладе Ричарда Макларена, и они ни разу не были уличены в допинге.  

      Москва. Ряд ведущих российских спортсменов, в том числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Евгений Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, не вошли в список участников зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России

      Как заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, российская сторона исходила из того, что все спортсмены, не замешанные в допинг-скандалах и не упомянутые в докладе Макларена, могут участвовать в Олимпиаде. К их числу относятся Шипулин, Устюгов и Ан. Однако их имена отсутствуют в списке потенциальных участников стартов в Пхёнчхане.

      В связи с этим ОКР направляет официальное письмо в адрес МОК с требованием уточнить причины недопуска лидеров российских сборных команд по ряду видов спорта.

      14:53, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      424
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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