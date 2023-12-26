«Голая вечеринка» может обойтись Ивлеевой в миллиард рублей

Москва. Над известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой нависла опасность лишиться 1 млрд рублей. Иск на возмещение морального вреда на такую сумму планирует подать в суд актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков, пишет Газета.ру со ссылкой на Life.

Артист заявил, что был глубоко шокирован «голой вечеринкой», которую устроила 20 декабря Ивлеева. В ней участвовали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Алена Водонаева, Глюкоза и другие деятели масс-культуры. Большинство из них явились на мероприятие полуголыми. Всех затмил рэпер VACIO (Николай Васильев), на котором из одежды был только носок, да и тот он в итоге снял. Кстати, за это его уже отправили на 15 суток под арест и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

По словам Иншакова, к его иску присоединились еще 23 человека, скоро он поступит в Хамовнический суд Москвы. Помимо взыскания 1 млрд рублей, истцы требуют запретить Ивлеевой сниматься в рекламе и организовывать массовые мероприятия. Деньги, которые удастся отсудить, планируется передать в один из фондов поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее проверить вечеринку Ивлеевой потребовала депутат Госдумы Мария Бутина. Сама блогерша 24 декабря извинилась за произошедшее и пообещала пожертвовать на благотворительность часть вырученных с мероприятия средств.