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«Голая вечеринка» может обойтись Ивлеевой в миллиард рублей

13:01, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Голая вечеринка» может обойтись Ивлеевой в миллиард рублей
13:01, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
430
0
#общество\n#культура\n#праздники\n#блогеры\n#соцсети\n#эстрада\n#звезды\n#иск\n#суд\n#скандал
Фото: vk.com/ivleeva360
430
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Иск к блогерше на такую сумму подал актер Иншаков.

Москва. Над известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой нависла опасность лишиться 1 млрд рублей. Иск на возмещение морального вреда на такую сумму планирует подать в суд актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков, пишет Газета.ру со ссылкой на Life.

Артист заявил, что был глубоко шокирован «голой вечеринкой», которую устроила 20 декабря Ивлеева. В ней участвовали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Алена Водонаева, Глюкоза и другие деятели масс-культуры. Большинство из них явились на мероприятие полуголыми. Всех затмил рэпер VACIO (Николай Васильев), на котором из одежды был только носок, да и тот он в итоге снял. Кстати, за это его уже отправили на 15 суток под арест и оштрафовали на 200 тыс. рублей. 

По словам Иншакова, к его иску присоединились еще 23 человека, скоро он поступит в Хамовнический суд Москвы. Помимо взыскания 1 млрд рублей, истцы требуют запретить Ивлеевой сниматься в рекламе и организовывать массовые мероприятия. Деньги, которые удастся отсудить, планируется передать в один из фондов поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее проверить вечеринку Ивлеевой потребовала депутат Госдумы Мария Бутина. Сама блогерша 24 декабря извинилась за произошедшее и пообещала пожертвовать на благотворительность часть вырученных с мероприятия средств.

13:01, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
430
0
#общество\n#культура\n#праздники\n#блогеры\n#соцсети\n#эстрада\n#звезды\n#иск\n#суд\n#скандал