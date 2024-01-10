В Польше задержали бывшего главу МВД и его заместителя

Варшава. Польша. Экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика арестовали в президентском дворце в Варшаве. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Оба были вызваны на встречу с главой государства Анджеем Дудой, но она не состоялась.

Ранее Каминьского и Мацея Вонсика лишили депутатских мандатов. Это может быть связано с вынесенным в отношении того и другого еще в 2015 году судебным приговором по факту превышения служебных полномочий. Каминьского и Вонсика тогда хотели отправить в тюрьму на 3,5 года, но президент Анджей Дуда помиловал их. Однако процедура была проведена с нарушением законодательства, пишут польские СМИ. В июне 2023 года дело против экс-главы МВД и его заместителя было возбуждено повторно.