Принц Гарри женился на Меган Маркл

Великобритания. Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой. Церемония венчания прошла в субботу, 19 мая, в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке.

Как пишут Известия, Гарри прибыл в сопровождении брата. Для церемонии он выбрал военную форму. Меган Маркл одета в длинное белое платье с открытыми плечами, она приехала вместе со своей матерью Дорией Рэгланд. К алтарю девушку вел отец Гарри – принц Чарльз, уточняет Лайф.

На свадьбу года приехали многие политики, звезды шоу-бизнеса и спортсмены. Газета.ру сообщает о Джордже Клуни с супругой Амаль, Дэвиде и Виктории Бэкхем, Опре Уинфри, Серене Уильямс и многих других публичных персонах.

The Bride moves in procession through the Nave where she is joined by The Prince of Wales #RoyalWedding https://t.co/14B5MX0Vmq