Королеву Елизавету в фильме «Мария Стюарт» сыграет Марго Робби

Звезда «Отряда самоубийц» будет противостоять Сирше Ронан в роли Марии Стюарт.

США. Королеву Елизавету в новом фильме «Мария Стюарт» сыграет Марго Робби. Как пишет Газета, звезда «Отряда самоубийц» будет противостоять Сирше Ронан в роли Марии Стюарт.

Картина «Мария Стюарт» расскажет об историческом семейном соперничестве между Элизабет и Мэри, когда последняя пыталась свергнуть свою кузину с английского престола.

В последнее время Робби стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Картины с ее участием, такие как фильм об ассасинах «Терминал», биографический фильм А.А. Милн «Прощай Кристофер Робин» и фильм о Тоне Хардинг «Я, Тоня», скоро выйдут на экраны.

Ранее сообщалось о перевоплощениях Марго Робби для роли Тони Хардинг в фильме «Я, Тоня».