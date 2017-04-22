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      Королеву Елизавету в фильме «Мария Стюарт» сыграет Марго Робби

      14:51, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:51, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      157
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#США\n#кино
      Фото: Wikimedia Commons
      157
      0

      Звезда «Отряда самоубийц» будет противостоять Сирше Ронан в роли Марии Стюарт.

      США. Королеву Елизавету в новом фильме «Мария Стюарт» сыграет Марго Робби. Как пишет Газета, звезда «Отряда самоубийц» будет противостоять Сирше Ронан в роли Марии Стюарт.

      Картина «Мария Стюарт» расскажет об историческом семейном соперничестве между Элизабет и Мэри, когда последняя пыталась свергнуть свою кузину с английского престола.

      В последнее время Робби стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Картины с ее участием, такие как фильм об ассасинах «Терминал», биографический фильм А.А. Милн «Прощай Кристофер Робин» и фильм о Тоне Хардинг «Я, Тоня», скоро выйдут на экраны.

      Ранее сообщалось о перевоплощениях Марго Робби для роли Тони Хардинг в фильме «Я, Тоня».

      14:51, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      157
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#США\n#кино
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