Американская разведка нашла в китайских ракетах воду вместо топлива

Вашингтон. США. Разведка США нашла причину, вынудившую лидера КНР Си Цзиньпина провести кадровую чистку в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как сообщает RT со ссылкой на Bloomberg, речь идет о борьбе с коррупцией.

По данным американских спецслужб, дошло до того, что вместо топлива ракеты «заправляли» водой. Также были выявлены проблемы с люками ракетных шахт, мешающие запуску. По мнению аналитиков, эти и другие «подвиги» коррупционеров в погонах сорвали планы Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил страны.

Также сообщается, что масштабы выявленных злоупотреблений таковы, что Пекин вряд ли сможет начать военные действия в ближайшие годы.

В то же время издание отмечает, что приведенные факты не могут быть проверены из других источников.