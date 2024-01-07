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Американская разведка нашла в китайских ракетах воду вместо топлива

11:38, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Американская разведка нашла в китайских ракетах воду вместо топлива
11:38, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Китай\n#разведка\n#спецслужбы\n#армия\n#коррупция\n#ракеты
Фото: pxhere.com
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Этим объясняется масштабная чистка в армии страны, пишет Bloomberg.

Вашингтон. США. Разведка США нашла причину, вынудившую лидера КНР Си Цзиньпина провести кадровую чистку в рядах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как сообщает RT со ссылкой на Bloomberg, речь идет о борьбе с коррупцией.

По данным американских спецслужб, дошло до того, что вместо топлива ракеты «заправляли» водой. Также были выявлены проблемы с люками ракетных шахт, мешающие запуску. По мнению аналитиков, эти и другие «подвиги» коррупционеров в погонах сорвали планы Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил страны. 

Также сообщается, что масштабы выявленных злоупотреблений таковы, что Пекин вряд ли сможет начать военные действия в ближайшие годы.

В то же время издание отмечает, что приведенные факты не могут быть проверены из других источников.

11:38, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
188
0
#США\n#Китай\n#разведка\n#спецслужбы\n#армия\n#коррупция\n#ракеты