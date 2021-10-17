В ФРГ установили конную статую Ангелы Меркель

Скульптура должна символизировать близость канцлера к народу Германии.

Эстдорф. ФРГ. Конную статую Ангелы Меркель установили в Германии. Скульптура канцлера в образе наездницы появилась в баварской деревне Этсдорф. Об этом сообщает канал «РЕН ТВ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Трехметровое бетонное изваяние с помощью 3D-принтера создал немецкий художник Вильгельм Кох. Причем, по словам автора, ему неизвестно, обладает ли Меркель опытом верховой езды.

Вопреки традиции, памятник установили не на постаменте, а прямо на зеленом газоне. По мнению Коха, это должно символизировать близость фрау канцлерин к своим согражданам, а также симпатию народа Германии к своему руководителю. Впрочем, каждый волен сам для себя решать, относиться к этой скульптуре серьезно или с иронией, считает художник.

Напомним, 67-летняя Ангела Меркель стала первой женщиной на посту канцлера Германии. Она занимает эту должность с 2005 года.