«Лунную ночь» Айвазовского продали за 92 миллиона рублей на аукционе в Москве

Москва. За 92 млн рублей купили на аукционе в Москве полотно Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанное в 1878 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Торги прошли 18 февраля. Подлинность картины установили в результате целого комплекса научно-исследовательских работ. Первоначально за нее рассчитывали выручить 100 млн рублей

На аукционе были проданы другие работы выдающихся российских живописцев — «Патриарх Филарет» Ильи Репина, «Гималаи» Николая Рериха, и еще 130 лотов, в числе которых были картины Константина Коровина, Василия Верещагина, Исаака Левитана и Бориса Кустодиева. В целом за них было выручено 235,5 млн рублей.