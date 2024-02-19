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«Лунную ночь» Айвазовского продали за 92 миллиона рублей на аукционе в Москве

12:08, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Лунную ночь» Айвазовского продали за 92 миллиона рублей на аукционе в Москве
12:08, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#культура\n#искусство\n#художники\n#картины\n#аукцион
Фото: Пресс-служба «Аукционного дома»
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Работа была написана в 1878 году.

Москва. За 92 млн рублей купили на аукционе в Москве полотно Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанное в 1878 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Торги прошли 18 февраля. Подлинность картины установили в результате целого комплекса научно-исследовательских работ. Первоначально за нее рассчитывали выручить 100 млн рублей

На аукционе были проданы другие работы выдающихся российских живописцев — «Патриарх Филарет» Ильи Репина, «Гималаи» Николая Рериха, и еще 130 лотов, в числе которых были картины Константина Коровина, Василия Верещагина, Исаака Левитана и Бориса Кустодиева. В целом за них было выручено 235,5 млн рублей.

12:08, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#художники\n#картины\n#аукцион