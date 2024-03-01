Обыкновенные и невероятные: в России снимут новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина

Москва. Юные кинозрители увидят новую ленту о приключениях Васи Петрова и Пети Васечкина. Съемки планирует киностудия имени Горького, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказала гендиректор студии Юлиана Слащева, постановщиком станет автор предыдущих фильмов о приятелях-школьниках Владимир Алеников. По ее словам, несмотря на солидный возраст (75 лет), режиссер находится в прекрасной форме. Кастинг актеров намечен на осень, съемки могут начаться до конца 2024 года.

Отмечается, что время действия картины перенесено в наши дни. Характеры Петрова и Васечкина останутся неизменными, они также будут бороться между собой за внимание сверстницы Маши Старцевой, попадая в комические и нелепые ситуации. При этом в сценарии предусмотрена ненавязчивая поучительная составляющая, добавила руководительница киностудии.

В СССР было снято две ленты о приключениях друзей: «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983) и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984). Фильмы были весьма популярны среди юной аудитории. Главные роли в нем исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин и Инга Ильм.

Напомним, недавно в России сняли ремейк культового фантастического фильма 80-х годов «Гостья из будущего».