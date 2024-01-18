Пропавшие картины Пикассо и Шагала нашлись в Бельгии

Антверпен. Бельгия. Полиция Бельгии обнаружила похищенные полотна Пабло Пикассо («Tête») и Марка Шагала («L’homme en prière»). Картины были спрятаны в подвале одного из зданий в Антверпене, передает «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

Произведения пропали в 2010 году у коллекционера из Израиля. Также он лишился ювелирных изделий на сумму 680 тыс. долларов (примерно 60 млн рублей). Однако эти ценности пока не найдены.

Сообщается, что на след пропавших произведений искусства сыщики вышли благодаря неосторожности предполагаемого похитителя. Тот попытался выставить картины на аукцион, но специалисты быстро определили, что полотна находятся в розыске. Подозреваемый задержан.

Стоимость обеих картин составляет порядка 900 тыс. долларов США (79 млн рублей).