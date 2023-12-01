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Валерий Гергиев возглавил Большой театр

17:41, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Валерий Гергиев возглавил Большой театр
17:41, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#театр\n#искусство\n#опера\n#балет\n#назначения
Фото: kremlin.ru
47
0

Трудовой контракт заключен на 5 лет.

Москва. Генеральным директором Большого театра в Москве назначен Валерий Гергиев. Распоряжение об этом размещено на официальном сайте правительства России, пишет «Парламентская газета».

Срок трудового контракта составляет 5 лет. Предыдущий гендиректор Большого театра Владимир Урин покинул этот пост по собственному желанию.

Валерий Гергиев родился в 1953 году в Москве, в 1977 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования. С 1981 по 1985 год руководил Государственным симфоническим оркестром Армении, с 1988 году был главным дирижером Кировского театра. В 1995-2008 годах работал главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра, с 2007 по 2015 год — главный дирижер Лондонского симфонического оркестра. С 1996 года возглавлял также Государственный академический Мариинский театр.

17:41, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#театр\n#искусство\n#опера\n#балет\n#назначения