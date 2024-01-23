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Британскому хореографу и ее матери предоставили в России временное убежище

15:59, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Британскому хореографу и ее матери предоставили в России временное убежище
15:59, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
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#Россия\n#Великобритания\n#культура\n#искусство\n#балет\n#МВД\n#убежище\n#гражданство
Фото: pxhere.com
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Свидетельства им вручили в торжественной обстановке.

Москва. Временное убежище в России предоставили двум подданным Великобритании. Обе женщины заняты в сфере балетного искусства, передает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости. 

Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, Кристина Анна Камерон-Давыдова уже 30 лет работает в Москве, руководит балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл шьет костюмы к спектаклям и готовит декорации. О причинах, побудивших женщин подать соответствующие заявления, не сообщается.

Свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России им вручили в торжественной обстановке, добавила Ирина Волк. 

Кристина Камерон-Давыдова поставила в России балеты «Клад Зигфрида», «Песня Русалки», «Цыганский барон», «Аленький цветочек» и ряд других. 

15:59, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Россия\n#Великобритания\n#культура\n#искусство\n#балет\n#МВД\n#убежище\n#гражданство