Британскому хореографу и ее матери предоставили в России временное убежище

Москва. Временное убежище в России предоставили двум подданным Великобритании. Обе женщины заняты в сфере балетного искусства, передает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, Кристина Анна Камерон-Давыдова уже 30 лет работает в Москве, руководит балетным театром. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл шьет костюмы к спектаклям и готовит декорации. О причинах, побудивших женщин подать соответствующие заявления, не сообщается.

Свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России им вручили в торжественной обстановке, добавила Ирина Волк.

Кристина Камерон-Давыдова поставила в России балеты «Клад Зигфрида», «Песня Русалки», «Цыганский барон», «Аленький цветочек» и ряд других.