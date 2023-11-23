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В Индии от неизвестной причины скончался 37-летний актер Максим Белецкий

09:59, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Индии от неизвестной причины скончался 37-летний актер Максим Белецкий
09:59, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#театр\n#культура\n#искусство\n#Индия\n#Россия\n#Марий Эл\n#артисты\n#смерть\n#некролог
Фото: vk.com/teatrkukolmariel
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Его тело похоронят после кремации.

Нью-Дели. Индия. Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии. Ему было 37 лет, передает RT со ссылкой на страницу Театра кукол Йошкар-Олы в соцсети.

По решению родственников, тело Белецкого кремируют и похоронят в Индии. Причину смерти артиста установить не удалось.

Максим Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая и Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Играл в спектаклях театра кукол Марий Эл «Прекрасное далеко», «Панночка», «Ночной караул» и других. Как режиссер поставил пьесу Шмитько «Звездочка» и «Цветик-семицветик» по сказке Катаева в собственной инсценировке.

Напомним, ранее стало известно о гибели на сцене при обстреле в ДНР актрисы из Санкт-Петербурга Полины Меньших.

09:59, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
900
0
#театр\n#культура\n#искусство\n#Индия\n#Россия\n#Марий Эл\n#артисты\n#смерть\n#некролог