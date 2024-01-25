Устроившего пожар на студии аниме в Киото японца приговорили к смертной казни

Киото. Япония. Смертный приговор по уголовному делу о поджоге студии аниме Kyoto Animation в 2019 году вынес окружной суд Киото в Японии. Виновным признан Синдзи Аобу, пишет Коммерсантъ со ссылкой на NHK.

В огне тогда погибли 36 человек, пострадали больше 30. Преступление было признано самым значительным по количеству жертв в Стране восходящего солнца за последние десятилетия.

Защита подсудимого пыталась доказать, что 45-летний Синдзи Аоба не осознавал последствия своих действий из-за психического расстройства. Утверждалось, что мужчина страдает от галлюцинаций, но суд не принял эти доводы.

Сам Аоба признал вину в поджоге студии. Свои действия он мотивировал тем, что Kyoto Animation якобы незаконно присвоила сюжет его романа.