В Японии выбрали нового лидера правящей партии

Им стал 71-летний Есихидэ Суга.

Токио. Япония. Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ. Об этом пишет «Интерфакс».

Лидером либерально-демократической партии и премьер-министром страны стал 71-летний генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Он набрал 377 голосов и опередил двоих кандидатов. Победу изначально пророчили именно ему.

В конце августа Синдзо Абэ объявил о решении оставить пост из-за ухудшения здоровья. Главой японского правительства Абэ был около 8 лет – это самое длительное в новейшей истории время на данном посту.