Лукашенко: новые выборы в Белоруссии могут пройти только после убийства избранного президента

На иных условиях на повторное голосование он не согласен.



Минск. Белоруссия. Новые выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным лишь в случае своей гибели. Об этом он заявил рабочим Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) на встрече 17 августа, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал портала Tut.by

По данным сайта, рабочие высказали сомнение в результатах прошедших 9 августа президентских выборов.

«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - ответил Александр Лукашенко.

Также он добавил, что новые выборы убьют не только его, но и страну. Напомним, об этом же он говорил днем ранее, на митинге своих сторонников в Минске.

Кроме того, во время выступления перед рабочими Лукашенко назвал себя «плохим президентом», поскольку старался сохранить рабочие места на МЗКТ, чтобы люди не оказались на улице.

Протесты в Белоруссии после выборов президента не прекращаются восьмой день. Были задержаны тысячи демонстрантов, один участник волнений погиб. На ряде крупнейших промышленных предприятий страны начались забастовки. С государственных телеканалов увольняются сотрудники.