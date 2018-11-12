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Выборы главы ДНР выиграл Денис Пушилин

17:30, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#выборы\n#ДНР
Фото: www.interfax.ru/
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На парламентских выборах лидирует общественное движение «Донецкая Республика».

ДНР. Главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики стал Денис Пушилин. Об этом пишет «Интерфакс».

До этого политик временно исполнял обязанности руководителя республики.

За него отдали свои голоса 60,85% избирателей, сказала председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова. Оппоненты Пушилина не набрали более 15% голосов.

«Евстифеев Роман - 7,75%, Медведев Владимир - 6,05%, Шишкина Елена - 9,3%. Недействительных бюллетеней - 1,6%» - рассказала Позднякова.

На парламентских выборах лидирует общественное движение «Донецкая Республика».

Напомним, в понедельник, 12 ноября, прошли выборы и в соседней ЛНР. Их выиграл Леонид Пасечник с 68,9% голосов.

Также напомним, 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка от взрыва погиб действующий глава ДНР Александр Захарченко. Кроме того, сообщалось, что кандидат на пост главы республики Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве  самодельного взрывного устройствав в столице в конце сентября.

17:30, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
47
0
#выборы\n#ДНР

 

 

 


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