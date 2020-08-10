Острова Кирибати решили «приподнять» над морем

Местные власти опасаются повышения уровня океана из-за глобального потепления.



Южная Тарава. Кирибати. Островное государство Кирибати ищет пути спасения от подъема уровня Тихого океана, вызванного глобальным потеплением. Для этого власти планируют поднять острова над водой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Как заявил президент Кирибати Танети Маамау, уже разработан план повысить уровень атолла Тарава, на котором расположена столица островного государства. Для этого будет приобретен земснаряд (судно с оборудованием для углубления дна), которое начнет подъем грунта со дна лагуны. Данный материал будет использован для увеличения высоты берегов атолла над водой. Покупка указанного судна внесена в стратегию развития государства на 20 лет.

Также, по словам главы Кирибати, власти островов наладили сотрудничество с Институтом исследования воды и атмосферы Новой Зеландии. Ученые обещают разработать стратегию по защите прибрежных районов маленького государства.