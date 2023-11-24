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Трое детей и подросток насмерть отравились угарным газом в Ростовской области

09:59, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Трое детей и подросток насмерть отравились угарным газом в Ростовской области
09:59, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Ростов-на-Дону\n#дети\n#подростки\n#газ\n#трагедия\n#МЧС\n#гибель детей
Фото: pxhere.com
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Причиной трагедии послужила неисправная печь.

Шахтенки. Ростовская область. Четверо несовершеннолетних погибли в Ростовской области в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Дети 6, 7 и 10 лет, а также 15-летний подросток остались дома без присмотра взрослых на хуторе Шахтенки. Жилое строение отапливалось печью. Из-за ее неисправности в комнату начал поступать угарный газ. Все, кто находился в доме, умерли. 

В МЧС напомнили, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, его нельзя увидеть и почувствовать. Предотвратить отравление им можно одним способом: регулярно чистить дымоход от сажи и следить за исправностью печи. Также в домах с печным отоплением нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, подчеркнули в ведомстве. 

09:59, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
190
0
#Ростов-на-Дону\n#дети\n#подростки\n#газ\n#трагедия\n#МЧС\n#гибель детей