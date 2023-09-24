В США убили аллигатора с останками человека в пасти

Таллахасси. США. Подозреваемого в нападении на человека аллигатора усыпили в американском штате Флорида. В пасти у пойманной 22 сентября рептилии были найдены фрагменты человеческого тела, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

4-метрового крокодила изловили в канале Ларго. Причастен ли хищник к гибели человека, пока не ясно: не исключено, что он просто нашел труп. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщили в офисе шерифа, аллигатора умертвили гуманным способом.

В водоемах Флориды живет около 1 млн аллигаторов. В среднем за год они убивают примерно 6 человек, нападают также на домашних животных. Так, в мае 2023 года американец спас свою собаку, которой пытался пообедать крокодил.