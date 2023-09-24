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В США убили аллигатора с останками человека в пасти

13:54, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В США убили аллигатора с останками человека в пасти
13:54, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
112
0
#США\n#происшествие\n#животные
Фото: pxhere.com
112
0

Длина рептилии составляла 4 метра.

Таллахасси. США. Подозреваемого в нападении на человека аллигатора усыпили в американском штате Флорида. В пасти у пойманной 22 сентября рептилии были найдены фрагменты человеческого тела, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

4-метрового крокодила изловили в канале Ларго. Причастен ли хищник к гибели человека, пока не ясно: не исключено, что он просто нашел труп. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщили в офисе шерифа, аллигатора умертвили гуманным способом.

В водоемах Флориды живет около 1 млн аллигаторов. В среднем за год они убивают примерно 6 человек, нападают также на домашних животных. Так, в мае 2023 года американец спас свою собаку, которой пытался пообедать крокодил.

13:54, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
112
0
#США\n#происшествие\n#животные