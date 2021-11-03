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2 человека погибли на концерте в честь группы ABBA в Швеции

10:08, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
2 человека погибли на концерте в честь группы ABBA в Швеции
10:08, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
284
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#Швеция\n#музыканты\n#концерт\n#трагедия\n#гибель людей\n#музыка
Фото: pixabay.com
284
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Неудачно начавшееся мероприятие пришлось отменить.

Уппсала. Швеция. Из-за трагического случая в Швеции отменили концерт, посвященный музыкантам группы ABBA Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Незадолго до его начала один из зрителей упал на двух других с большой высоты, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Aftonbladet.

Инцидент произошел в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress. По словам очевидцев, в результате падения пенсионер в возрасте около 80 лет скончался на месте. Также умер от полученных травм 60-летний мужчина. Кроме того, пострадала женщина.

Из-за трагедии трибьют-концерт отменили. Зал закрыли, полиция устанавливает обстоятельства падения. Предварительная версия – несчастный случай.

Напомним, недавно музыканты знаменитой шведской группы АВВА после нескольких десятилетий своего отсутствия на сцене записали новый альбом из 10 песен и пообещали представить его 5 ноября.

10:08, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
284
0
#Швеция\n#музыканты\n#концерт\n#трагедия\n#гибель людей\n#музыка
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