2 человека погибли на концерте в честь группы ABBA в Швеции

Неудачно начавшееся мероприятие пришлось отменить.



Уппсала. Швеция. Из-за трагического случая в Швеции отменили концерт, посвященный музыкантам группы ABBA Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Незадолго до его начала один из зрителей упал на двух других с большой высоты, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Aftonbladet.

Инцидент произошел в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress. По словам очевидцев, в результате падения пенсионер в возрасте около 80 лет скончался на месте. Также умер от полученных травм 60-летний мужчина. Кроме того, пострадала женщина.

Из-за трагедии трибьют-концерт отменили. Зал закрыли, полиция устанавливает обстоятельства падения. Предварительная версия – несчастный случай.

Напомним, недавно музыканты знаменитой шведской группы АВВА после нескольких десятилетий своего отсутствия на сцене записали новый альбом из 10 песен и пообещали представить его 5 ноября.