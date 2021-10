10 песен: участники группы ABBA рассекретили трек-лист своего нового альбома

Диск запланирован к выпуску на 5 ноября.



Стокгольм. Швеция. Музыканты из легендарной шведской группы ABBA раскрыли содержание своего нового альбома, который они намерены презентовать 5 ноября 2021 года. Все 10 треков из него созданы в течение последних 2 лет, пишет «Российская газета».

2 из них — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down — уже были представлены.

Полный список песен с альбома выглядит следующим образом:

I Still Have Faith in You

When You Danced With Me

Little Things

Don"t Shut My Down

Just A Notion

I Can Be That Woman

Keep An Eye On Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode To Freedom

Также участники АВВА опубликовали трейлер.

Представить альбом музыканты планируют в виде голографического шоу, где все четверо будут показаны в виде цифровых двойников. По разным причинам концерт неоднократно переносился, последняя дата - май 2022 года.

Напомним, шведская диско-группа АВВА была создана в начале 1970-х годов. Ее участники — Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Название было выбрано по первым буквам их имен. Активный период творчества группы исчисляется одним десятилетием — с 1972 по 1982 годы. С тех пор коллектив считается распавшимся. В мире было продано более 350 млн альбомов с записями АВВА.