Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь

На выборах в 1994 году главу пытались убить.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии рассказал о покушении на свою жизнь на выборах в 1994 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал ОНТ.

По словам главы государства, его пытались убить, однако после победы на выборах, он решил не расследовать случившееся и направил документы в КГБ. Как рассказал белорусский лидер, в него стреляли, а к его альтернативному кандидату – Вячеславу Кебичу, пришли неизвестные. «Предложили вариант: мы расстреливаем твою машину, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает», — рассказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что с тех пор очень ценит Кебича, отказавшегося принять участие в покушении.