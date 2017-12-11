В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали 90 тысяч человек

По данным, огонь уничтожил почти 800 жилых домов и построек.

Сакраменто. США. В американском штате Калифорния спасатели эвакуировали 90 тысяч человек из-за лесных пожаров. Как пишет РТ, об этом общественности сообщили в пресс-службе управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны.

По данным ведомства, огонь охватил территорию площадью 708 тысяч кв. м. Пламя уничтожило почти 800 жилых домов. Под угрозой уничтожения находятся еще 25 тысяч построек. Кроме того, в ликвидации огня принимают участие более восьми тысяч пожарных.

Напомним, ранее стало известно, что в Калифорнию для борьбы с лесными пожарами могут отправиться российские спасатели. МЧС России обратилось к США с предложением о помощи.