Российских спасателей могут отправить в Калифорнию для борьбы с пожарами

МЧС России обратилось к США с предложением о помощи.

Москва. МЧС России заявило о готовности помочь американским коллегам в тушении лесных пожаров в Калифорнии. Как говорится на mchs.gov.ru, США направили телеграмму с предложением о помощи.

Руководитель ведомства Владимир Пучков обратился к директору американского Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией», - говорится в документе.

Напомним, в Калифорнии в округе Вентура из-за лесных пожаров эвакуировали около 38 тысяч человек. В Лос-Анджелесе покинули свои дома 150 тысяч жителей. Огонь уничтожил около 150 строений, без электричества остались более 250 тысяч калифорнийцев.