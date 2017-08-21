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      11 россиян пострадали при аварии автобуса в Анталье

      16:09, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:09, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      227
      0
      #отдых\n#туризм\n#ДТП\n#Турция\n#консульство
      Фото: pixabay.com
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      0

      Одну женщину госпитализировали с травмой руки, остальным врачи помогли на месте.  

      Анталья. Турция. 11 граждан России пострадали в результате автокатастрофы в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье в понедельник, 21 августа.  

      По данным дипломатов, на трассе Анталья-Кемер перевернулся автобус, в котором туристы ехали в аквапарк в Белеке. В нем находилось 26 пассажиров, в том числе 11 наших сограждан. У них отмечены незначительные травмы – синяки, ушибы. Помощь большинству пострадавших была оказана на месте. Одна россиянка по предварительным данным сильно повредила руку о разбитое стекло, ее отправили в больницу.  

      Также сообщается, что ДТП произошло в 9:30 утра по местному времени. На выезде из тоннеля водитель автобуса потерял управление из-за дождя. Кроме россиян, в автобусе находились граждане Ирана и Турции.

      16:09, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      227
      0
      #отдых\n#туризм\n#ДТП\n#Турция\n#консульство

       

       

       

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