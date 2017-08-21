11 россиян пострадали при аварии автобуса в Анталье

Одну женщину госпитализировали с травмой руки, остальным врачи помогли на месте.

Анталья. Турция. 11 граждан России пострадали в результате автокатастрофы в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье в понедельник, 21 августа.

По данным дипломатов, на трассе Анталья-Кемер перевернулся автобус, в котором туристы ехали в аквапарк в Белеке. В нем находилось 26 пассажиров, в том числе 11 наших сограждан. У них отмечены незначительные травмы – синяки, ушибы. Помощь большинству пострадавших была оказана на месте. Одна россиянка по предварительным данным сильно повредила руку о разбитое стекло, ее отправили в больницу.

Также сообщается, что ДТП произошло в 9:30 утра по местному времени. На выезде из тоннеля водитель автобуса потерял управление из-за дождя. Кроме россиян, в автобусе находились граждане Ирана и Турции.