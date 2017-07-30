В настоящее время расследуются обстоятельства инцидентов.

Аризона. США, В Аризоне умерли двое детей, которых оставили в машине на жаре. Как сообщает RT со ссылкой на The Arizona Republic, сейчас расследуются обстоятельства инцидентов.

В первом случае речь идёт о семимесячном ребенке, которого забыли в машине его бабушка с дедушкой, а спустя сутки при аналогичных обстоятельствах скончался годовалый мальчик, оставленный в машине отцом.

В июле в Финиксе был побит 112-летний температурный рекорд — температура воздуха в городе достигла 47,2 °С.