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      Полиция Лондона посчитала погибших в жутком пожаре в многоэтажке

      13:51, 18 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      13:51, 18 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      371
      0
      #Великобритания\n#Лондон\n#происшествие\n#гибель детей\n#пожар\n#гибель людей
      Фото: theguardian.com
      371
      0

      По предварительным данным, жертвами огня могли стать 58 человек.

      Лондон. Великобритания. Как минимум 58 жителей высотки Grenfell Tower в Лондоне считаются пропавшими без вести после пожара 14 июня. Такие данные опубликовала лондонская полиция.

      «К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы» - сообщил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

      Ранее сообщалось о 30 жертвах. В полиции допускают, что число погибших может вырасти еще больше. Сейчас спасатели закончили обследование полностью выгоревшего 24-этажного здания.

      Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что все пострадавшие получат новое жилье в том же или соседнем с ним районе. По ее словам, в самые кратчайшие сроки местные чиновники организуют проверки других высотных зданий на предмет их пожарной безопасности. Она объявила о решении создать фонд в размере 5 млн фунтов стерлингов, средства из которого пойдут на оплату необходимых расходов погорельцев.

      Пожар на улице Латимер произошел в ночью 14 июня, начавшись, предположительно, из-за взрыва холодильника на четвертом этаже. После этого огонь в считанные минуты распространился по внешней облицовке здания до самого верха. Большинство жильцов погибли, так как до последнего оставались в квартирах, следуя пожарным инструкциям. 

      13:51, 18 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      371
      0
      #Великобритания\n#Лондон\n#происшествие\n#гибель детей\n#пожар\n#гибель людей

       

       

       

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