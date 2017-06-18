Полиция Лондона посчитала погибших в жутком пожаре в многоэтажке

По предварительным данным, жертвами огня могли стать 58 человек.

Лондон. Великобритания. Как минимум 58 жителей высотки Grenfell Tower в Лондоне считаются пропавшими без вести после пожара 14 июня. Такие данные опубликовала лондонская полиция.

«К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы» - сообщил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

Ранее сообщалось о 30 жертвах. В полиции допускают, что число погибших может вырасти еще больше. Сейчас спасатели закончили обследование полностью выгоревшего 24-этажного здания.

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что все пострадавшие получат новое жилье в том же или соседнем с ним районе. По ее словам, в самые кратчайшие сроки местные чиновники организуют проверки других высотных зданий на предмет их пожарной безопасности. Она объявила о решении создать фонд в размере 5 млн фунтов стерлингов, средства из которого пойдут на оплату необходимых расходов погорельцев.

Пожар на улице Латимер произошел в ночью 14 июня, начавшись, предположительно, из-за взрыва холодильника на четвертом этаже. После этого огонь в считанные минуты распространился по внешней облицовке здания до самого верха. Большинство жильцов погибли, так как до последнего оставались в квартирах, следуя пожарным инструкциям.