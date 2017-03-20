Все 44 человека, находившиеся на борту, погибли.

Вау. Южный Судан. Пассажирский самолет разбился в Южном Судане в аэропорту города Вау. Как сообщает «Царьград», на борту находились 44 человека. Изначально власти сообщили о том, что все пассажиры погибли. Позднее в местных СМИ появились сведения о 9 выживших.

По предварительным данным, самолет принадлежал компании South Supreme Airlines. Полеты данной авиакомпании совершаются между столицей Южного Судана Джубой и городом Энтеббе в Уганде.

В соцсетях уже появились первые снимки с места трагедии. На них видно, что самолет разорвало на множество мелких частей. На месте трагедии работают спасатели и представители следственных органов. Официальная версия катастрофы пока не озвучивалась. Подробности произошедшего устанавливаются.