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      Пассажирский самолет разбился в Южном Судане

      19:15, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      19:15, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      79
      0
      #трагедия\n#крушение самолета
      Фото: twitter.com
      79
      0

      Все 44 человека, находившиеся на борту, погибли.

      Вау. Южный Судан. Пассажирский самолет разбился в Южном Судане в аэропорту города Вау. Как сообщает «Царьград», на борту находились 44 человека. Изначально власти сообщили о том, что все пассажиры погибли. Позднее в местных СМИ появились сведения о 9 выживших.

      По предварительным данным, самолет принадлежал компании South Supreme Airlines. Полеты данной авиакомпании совершаются между столицей Южного Судана Джубой и городом Энтеббе в Уганде.

      В соцсетях уже появились первые снимки с места трагедии. На них видно, что самолет разорвало на множество мелких частей. На месте трагедии работают спасатели и представители следственных органов. Официальная версия катастрофы пока не озвучивалась. Подробности произошедшего устанавливаются. 

      19:15, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      79
      0
      #трагедия\n#крушение самолета
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