В сети опубликовали лонг-лист премии Европейской киноакадемии

В перечень номинантов вошли два российских фильма - «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского.

Берлин. ФРГ. Европейская киноакадемия опубликовала лонг-лист номинантов премии 2017 года. Среди российских фильмов за получение престижной награды будут бороться две ленты - «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского, пишет Газета.ру.

Помимо работ отечественных режиссеров в перечень вошла 51 полнометражная лента из 31 страны. В том числе фильмы «Кроткая» Сергея Лозницы, «Послеобразы» Анджея Вайды, «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко и «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки.

Оценивать киноленты будут три тысячи академиков в различных номинациях. Главных претендентов в категории «Лучший европейский фильм» объявят 4 ноября 2017 года на Фестивале европейского кино в Севилье.