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      В сети опубликовали лонг-лист премии Европейской киноакадемии

      10:55, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:55, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      75
      0
      #культура\n#кино\n#фильм\n#премии
      Фото: pixabay.com
      75
      0

      В перечень номинантов вошли два российских фильма - «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского.

      Берлин. ФРГ. Европейская киноакадемия опубликовала лонг-лист номинантов премии 2017 года. Среди российских фильмов за получение престижной награды будут бороться две ленты - «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского, пишет Газета.ру

      Помимо работ отечественных режиссеров в перечень вошла 51 полнометражная лента из 31 страны. В том числе фильмы «Кроткая» Сергея Лозницы, «Послеобразы» Анджея Вайды, «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко и «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки. 

      Оценивать киноленты будут три тысячи академиков в различных номинациях. Главных претендентов в категории «Лучший европейский фильм» объявят 4 ноября 2017 года на Фестивале европейского кино в Севилье. 

      10:55, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      75
      0
      #культура\n#кино\n#фильм\n#премии

       

       

       

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