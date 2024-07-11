В программу летних сельских спортивных игр в Удмуртии добавили соревнования по маунтинбайку и вольной борьбе

Кез. Удмуртия. В Удмуртии в программу 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр включили 18 видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Мероприятие пройдёт с 30 июля по 3 августа в посёлке Кез. В этот раз в программу в тестовом режиме включили велосипедный спорт в дисциплине «маунтинбайк — кросс-кантри». Если велоспорт получит признание и поддержку, то далее он войдет в основную программу летних сельских спортивных игр.

Состязаться в маунтинбайке могут люди старше 18 лет. Женщинам предстоит преодолеть 12 км, а мужчинам — 15 км.

Также в программу игр добавили вольную борьбу. Мужчины будут соревноваться по олимпийской системе в весовых категориях 65, 74, 86, 100 кг.

«В районах Удмуртии много сильных спортсменов, которые показывают высокие результаты в этом виде спорта. Борьба вызывает всё больший интерес и у подрастающего поколения, поэтому решили добавить спортивную дисциплину в программу сельских игр. Наша задача — приложить максимум усилий, чтобы борьба появилась во всех районах республики», — заявил представитель Федерации спортивной борьбы Удмуртии Дмитрий Перевозчиков.

В новых дисциплинах уже решили посостязаться выдающиеся спортсмены: мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта, призёр молодёжной спартакиады и призёр первенства страны.

А для тех, кто впервые попробует себя в этом виде спорта, проведут мастер-класс, где подробно расскажут правила и научат группироваться.

Отмечается, что талисманом летних сельских игр выбрали Камушку, ведь Кама берёт своё начало именно в Кезском районе.

Напомним, что стадион «Олимп» уже почти готов к проведению соревнований.