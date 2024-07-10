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Стадион «Олимп» в Кезу почти готов к летним сельским спортивным играм

17:45, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Стадион «Олимп» в Кезу почти готов к летним сельским спортивным играм
17:45, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Кез\n#Удмуртия\n#спорт\n#строительство\n#проверка
Фото: unsplash.com (Christian Widell)
35
0

Подрядчику осталось заполнить поле амортизирующим наполнителем.

Кез. Удмуртия. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин проверил готовность спортивных объектов Кезского района к проведению 33-х летних сельских спортивных игр (0+). Своими наблюдениями он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

10 июля министр осматривал объекты вместе с сотрудниками администрации Кезского района. Для начала они проверили стадион «Олимп». 

Напомним, что по вине подрядчика, который не успел построить этот объект вовремя, сроки мероприятия сдвинулись. Ранее игры должны были пройти с 3 по 6 июля, а теперь их проведут с 30 июля по 3 августа. 

Сейчас трибунный комплекс практически готов, как и футбольное поле с искусственным покрытием. Осталось только до конца наполнить поле амортизирующим наполнителем. 

Далее министру спорта предстоит посетить лыжную базу имени Тамары Тихоновой и спортивный зал районного дома культуры.

Денис Парахин пригласил всех желающих на торжественное открытие (0+) сельских спортивных игр, которое пройдёт 31 июля на стадионе «Олимп» в Кезу. 

«Обещаю красочное шоу, много почетных гостей, приходите, будет интересно», — заявил министр спорта.  

17:45, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Кез\n#Удмуртия\n#спорт\n#строительство\n#проверка