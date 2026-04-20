Архипо-Осиповка. Краснодарский край. Два спортсмена из Удмуртии завоевали медали по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Кубок России и всероссийские соревнования прошли 18 и 19 апреля в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. В них приняли участие спортсмены из 11 регионов России, а также из Беларуси.

Удмуртию представляли девять спортсменов. Из них Павел Балобанов занял второе место на Кубке России. Дарья Менькова взяла бронзу.

«Гонка прошла для меня успешно. Могу поставить себе твёрдую 4-ку. Где-то немного не доработал. Трасса была грязной и скользкой. Половину пути бежали пешком. Но гонкой я остался доволен», — поделился впечатлениями Павел Балобанов.

Напомним, ранее спортсмены из Удмуртии стали медалистами Международных соревнований по маунтинбайку-велокроссу (18+).