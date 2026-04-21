Команды Удмуртии завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по лазерному бою

16:45, 21 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Команды Удмуртии завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по лазерному бою
16:45, 21 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск #удмрутия #соревнования #медали
Источник фото: скриншот прямой трансляции
67
0

Республику представили 12 команд.

Москва. Команды из Удмуртии выиграли шесть медалей на Первенстве и Чемпионате Федерации лазертага России по лазерному бою (0+). Об этом сообщает Федерация лазертага России по Удмуртии.

Соревнования прошли 4-5 апреля и 18-19 апреля в Москве. Отмечается, что в этот раз участвовало рекордное количество команд из Удмуртии — 12.

В дисциплине «Встречный бой» команда «Чип и Дейл» из Ижевска взяла бронзу в категории участников 7-9 лет, также третье место заняла команда «Голд Бир» из Ижевска среди участников от 22 лет.

В категории 18-21 год сарапульская команда «Защитники» взяла серебро, а ижевская команда «Голд Бир» — золото.

В дисциплине «Захват контрольных точек» среди игроков 7-9 лет первое место заняла команда «Чип и Дейл» из Ижевска, а в возрастной категории 16-17 лет команда «Патриот» из Игры взяла серебряную медаль.

«Поздравляем команды с отличным выступлением, несмотря на все сложности с подготовкой и проблемами с оборудованием, вы справились очень достойно, мы гордимся вами», — отметили в Федерации лазертага России по Удмуртии. 

16:45, 21 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#удмрутия\n#соревнования\n#медали