Москва. Команды из Удмуртии выиграли шесть медалей на Первенстве и Чемпионате Федерации лазертага России по лазерному бою (0+). Об этом сообщает Федерация лазертага России по Удмуртии.

Соревнования прошли 4-5 апреля и 18-19 апреля в Москве. Отмечается, что в этот раз участвовало рекордное количество команд из Удмуртии — 12.

В дисциплине «Встречный бой» команда «Чип и Дейл» из Ижевска взяла бронзу в категории участников 7-9 лет, также третье место заняла команда «Голд Бир» из Ижевска среди участников от 22 лет.

В категории 18-21 год сарапульская команда «Защитники» взяла серебро, а ижевская команда «Голд Бир» — золото.

В дисциплине «Захват контрольных точек» среди игроков 7-9 лет первое место заняла команда «Чип и Дейл» из Ижевска, а в возрастной категории 16-17 лет команда «Патриот» из Игры взяла серебряную медаль.

«Поздравляем команды с отличным выступлением, несмотря на все сложности с подготовкой и проблемами с оборудованием, вы справились очень достойно, мы гордимся вами», — отметили в Федерации лазертага России по Удмуртии.