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Елизавета Туктамышева стала второй на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи

11:58, 28 ноября, 2021
Андрей Поносов
Елизавета Туктамышева стала второй на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи
11:58, 28 ноября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Сочи\n#Елизавета Туктамышева\n#фигурное катание\n#спорт
Фото: vk.com/lizatuktamisheva - Алексей Янков
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В произвольной программе спортсменка из Удмуртии показала третий результат.

Сочи. Краснодарский край. Елизавета Туктамышева стала третьей в произвольной программе на этапе Гран-при по фигурному катанию. По сумме баллов спортсменка из Удмуртии заняла второе место и вышла в финал первенства. Об итогах соревнований сообщает федерация фигурного катания на коньках России.

Весь пьедестал почета на шестом этапе серии Гран-при в Сочи заняли представительницы российской школы фигурного катания. Золото с большим отрывом от подруг по команде завоевала Камила Валеева. В произвольной программе 15-летняя фигуристка побила собственное достижение, набрав 185.29 баллов, и, получив в сумме 272.71 балла, установила мировые рекорды.

Елизавета Туктамышева, ранее занявшая второе место в короткой программе, показала третий результат. В произвольном катании она исполнила комбинации: тройной аксель - двойной тулуп, тройной лутц - тройной  тулуп, а также четыре тройных прыжка. Елизавета сделала единственную ошибку, допустив степ-аут на втором тройном акселе. Фигуристка из Удмуртии получила 149.13 балла, в сумме за две программы сохранила за собой второе место с 229,23 баллами, обеспечив себе выход в финал Гран-при.

Бронзовым призером этапа в Сочи стала Майя Хромых, занявшая пятое место в короткой программе и второе – в произвольной, где также обновила личный рекорд, набрав 154.97 балла, а по сумме соревнований – 219.69.

11:58, 28 ноября, 2021
Андрей Поносов
74
0
#Удмуртия\n#Сочи\n#Елизавета Туктамышева\n#фигурное катание\n#спорт
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