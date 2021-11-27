Фигуристка из Удмуртии заняла второе место в короткой программе на Гран-при России

Ранее она становилась серебряным призёром в Финляндии и Канаде.

Сочи. Краснодарский край. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на Гран-при России по фигурному катанию. Об этом пишет RT.

Фигуристка смогла исполнить тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. Тем не менее её результат составил 80,10 балла — это второе место.

Лидерство взяла Камила Валиева из Казани, которая при этом установила новый мировой рекорд — 87,42 балла. Предыдущий принадлежал Алёне Косторной из Москвы — 85,45 балла. Третье место на Гран-при досталось Мэрайи Белл из США — 69,37 балла.

Напомним, в октябре Туктамышева завоевала серебро на Гран-при Финляндии и Канады. Первые места тогда так же взяла Камила Валиева.