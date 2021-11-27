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Фигуристка из Удмуртии заняла второе место в короткой программе на Гран-при России

12:23, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Фигуристка из Удмуртии заняла второе место в короткой программе на Гран-при России
12:23, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева
Фото: пресс-служба федерации фигурного катания на конках России
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Ранее она становилась серебряным призёром в Финляндии и Канаде.

Сочи. Краснодарский край. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на Гран-при России по фигурному катанию. Об этом пишет RT.

Фигуристка смогла исполнить тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. Тем не менее её результат составил 80,10 балла — это второе место. 

Лидерство взяла Камила Валиева из Казани, которая при этом установила новый мировой рекорд — 87,42 балла. Предыдущий принадлежал Алёне Косторной из Москвы — 85,45 балла. Третье место на Гран-при досталось Мэрайи Белл из США — 69,37 балла. 

Напомним, в октябре Туктамышева завоевала серебро на Гран-при Финляндии и Канады. Первые места тогда так же взяла Камила Валиева.

12:23, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
242
0
#Удмуртия\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева
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