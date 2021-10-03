Главный тренер «Ижстали» извинился перед болельщиками за «безобразную игру»

«Сталевары» проиграли дома московской «Звезде».

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» проиграли московской «Звезде» со счётом 2:4. Как сообщила пресс-служба команды, встреча состоялась в столице Удмуртии 1 октября.

Москвичи забросили шайбу на истечении первой минуты, а затем удвоили счёт на девятой минуте. Отличились Каницкий и Силаев. На 15-й минуте ижсталевцы счёт сократили – Андрей Геращенко с ползоны вновь зарядил своим пушечным ударом. Второй период сложился по лекалу первого: москвичи забили два гола, только на этот раз в большинстве, а ижевчане снова ответили лишь одной шайбой в исполнении Александра Осина. В заключительной двадцатиминутке счет так и остался неизменным.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин после игры извинился перед болельщиками за «очень-очень безобразное начало матча».

«До игроков всё было доведено, но ребята немного не услышали нас. После хорошего матча против «Югры» посчитали многие что они где-то уже мастера. Но мастерство в том и заключается что нужно каждый день доказывать свою состоятельность и подтверждать работой, отдавая всё лучшее льду. Играть, как должны были, начали только во втором периоде. Были шансы, было большинство, но соперник выстоял и довёл матч до победы. Это для нас ещё один хороший урок в плане становления, в плане выявления наших плохих и лучших качеств. У нас было катастрофически много удалений, которые мы сами себе привезли, и которые не дали нам вытащить игру. Отсутствие дисциплины привела к печальному результату <…> Проанализируем, сделаем выводы и будем готовиться к следующему очень серьезному сопернику», — сказал в послематчевой пресс-конференции Сайфуллин.

5 октября «Ижсталь» проведёт матч против тюменского «Рубина». Этой встречей завершится домашнюю серию игр «сталеваров».