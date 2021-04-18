Ижевск может принять Всероссийский чемпионат по хоккею на валенках

Проект по продвижению и развитию игры получил государственную поддержку.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская лига хоккея на валенках и Совет Отцов Удмуртии победили в конкурсе министерства спорта России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект по продвижению и развитию хоккея на валенках получил государственную поддержку на сумму более 5 млн рублей.

«Ижевск станет столицей хоккея-на валенках в России. Проект охватит 42 региона страны. Программой запланированы проведение турниров, организация круглых столов по продвижению массового дворового спорта, развитию инфраструктуры для проведения подобных турниров», - рассказал председатель Совета Отцов Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Идейным вдохновителем программы по продвижение дворового спорта станет ижевская лига хоккея на валенках. Координацией займутся Советы Отцов в каждом регионе страны.

В 2021 году планируется провести в Ижевске Всероссийский чемпионат по этой полюбившейся игре.