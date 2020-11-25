В Удмуртии начал работать Центр спортивного тестирования

Дети смогут узнать свою предрасположенность к спорту.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начал работу Центр спортивного тестирования, где дети смогут узнать свою предрасположенность к определённым видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Новое направление появилось на базе Центра спортивной подготовки в Ижевске после заключения соглашения с Федерацией спортивной медицины. Тестирование могут пройти дети от 5,5 до 12,5 лет из малообеспеченных семей, а также все первоклашки, проживающие в Удмуртии.

Будущим спортсменам предстоит за 60 минут выполнить задания на оценку уровня физического развития, психофизиологических свойств и индивидуальных двигательных свойств. По итогам каждый ребёнок получит заключение, где будут указаны виды спорта, отвечающие его индивидуальным способностям и, наоборот, не подходящие ему. Там же будут указаны советы и общие выводы по развитию.

Чтобы участвовать в тестировании, надо заранее подготовить справку от врача о возможности заниматься физкультурой, свидетельство о рождении, справку школьника и документ, подтверждающий льготную категорию ребёнка.

Планируется, что участники тестирования будут включаться в реестр спортивно одарённых детей, где для них будут выстраивать индивидуальный маршрут и сопровождать в дальнейшем.

Центр спортивного тестирования открылся в Ижевске на улице Кооперативной, 9. Подробнее о нём можно узнать на сайте или по телефону 79-79-48.

Напомним, что первый этап тестирования стартовал ещё в октябре с учеников спортивных школ.